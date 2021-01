Schwerer Verkehrsunfall auf der L 236 zwischen Hargesheim und Windesheim

Nach Angaben von Unfallzeugen sei die 33-jährige Fahrerin des Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich auf der L 236, nahe des Kreisverkehrs in Richtung Hargesheim, nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Hier sei diese mit dem ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur fahrenden Lkw frontal zusammen gestoßen. Die 33-jährige Pkw-Fahrerin wird hierbei in ihrem Pkw eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr befreit werden. Die 33-jährige Pkw-Fahrerin wird durch den Unfall schwerstverletzt und wird mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der 53-jährige Lkw-Fahrer wird leicht verletzt und erleidet einen Schock. Insgesamt entsteht zudem ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Die L 236 muss in beide Richtung für mindestens zwei Stunden vollgesperrt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wird ein Gutachten in Auftrag gegeben.



