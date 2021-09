Bad Kreuznach

Schwerer Verkehrsunfall an der Auffahrt zur B 41 – 17-jähriger Radfahrer von PKW erfasst

Am Samstagmorgen, 18.09.2021 gegen 01:50 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW die B 428 aus Richtung Bad Kreuznach-Bosenheim kommend in Fahrtrichtung B 41 und beabsichtigte auf die B 41 in Fahrtrichtung Kirn aufzufahren.