Schwerer Verkehrsunfall

Gemarkung St. Johann, L 413 (ots) – Gemarkung St. Johann, L 413 28.05.2021, 09.45b Uhr Am 28.05.2021, 09.45 Uhr, befuhr ein 59 jähriger mit seinem PKW die L 413 von St. Johann kommend in Fahrtrichtung Sprendlingen.

Zirka 300 Meter nach Ortsausgang fuhr der PKW aus bisher unbekannten Gründen auf ein in gleicher Richtung fahrendes „Elektro-Kleinstfahrzeug“ (Kabinenroller) auf. Durch den Aufprall überschlug sich das Elektrofahrzeug und kam im angrenzenden Feld zum Liegen.

Der PKW Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, der 68 jähriger Fahrer des Elektrofahrzeuges erlag seinen Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle.

Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter mit der Beweissicherung beauftragt.



