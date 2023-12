Bad Kreuznach

Schwan auf der Charles-de-Gaulle-Straße in Bad Kreuznach beeinflusst Feierabendverkehr

Bad Kreuznach. Charles-de-Gaulle-Straße (ots) – Ein renitenter Schwan hat am heutigen Mittwoch gegen 16:30 Uhr in Bad Kreuznach den Feierabendverkehr auf der Charles-de-Gaulle-Straße in Bad Kreuznach nicht unerheblich beeinträchtigt.