Schulhahn aus Gehege der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim entwendet

Nachtstunden des 26.06.2024 auf den 27.06.2024 wurde der Hahn namens Fred aus einem Hühnergehege der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim entwendet. In dem dortigen Gehege befinden sich eigentlich neben dem angesprochenen Hahn auch noch mehrere Hennen. Der Hahn selbst habe erst am Vortag sein neues Zuhause bezogen. Am Morgen des 27.06.2024 musste jedoch die Schulleiterin das Fehlen des Hahnes feststellen. Das Gehege selbst wies keine Beschädigung auf, sodass davon auszugehen ist, dass Dritte das Gehege geöffnet haben dürften.



In der Vergangenheit sei es laut der Schulleitung vermehrt zu Vandalismus gekommen. Auch seien in der Vergangenheit bereits mehrfach die dortigen Hühner durch noch unbekannte Personen freigelassen worden. Bisher sei jedoch noch kein Huhn/Hahn verschwunden.



Auch im Namen der Schüler und deren Eltern werden Zeugen gebeten, die zum Verbleib des Hahnes, oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Bad Kreuznach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 88110

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



