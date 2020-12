Schüsse aus einem Auto des Brautpaares bei einem Hochzeitskorso

Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 14:20 Uhr

Der Korso würde von Bad Münster am Stein-Ebernburg in Richtung Bad Kreuznach fahren. Der Autokorso konnte schließlich in der Salinenstraße in Bad Kreuznach von der Polizei gestoppt werden. Im Auto des Brautpaares konnten die Beamt*innen eine Schreckschusswaffe auffinden. Der 26 jährige Bräutigem räumte ein, dass es sich um seine Waffe handelte. Die Schusswaffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Bräutigam eingeleitet.



