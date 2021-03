Bingen-Büdesheim, Dromersheimer Chaussee (ots) – 29.03.2021, 07.30 Uhr (Feststellungzeit) Ein bisher unbekannter Täter verschüttete, wahrscheinlich absichtlich, Öl vor einem Anwesen in der Dromersheimer Chaussee.

Zudem wurden bei mehreren in der Nähe abgestellten Anhängern die Reifen zerstochen.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0



