Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 11:10 Uhr

Bingen (ots). Bingen, Rupertsberg, 08.10., 00:00 – 08:00 Uhr. Ein Anrufer meldete erst eine eingeschlagene Scheibe an seinem Anwesen, sowie eine Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Der Täter sei nun wieder vor Ort. Der 32-Jährige, der verletzt und mit dem kein ruhiges Gespräch mehr zu führen war, wurde über Nacht in Gewahrsam genommen. Nachdem er gegen 06:30 Uhr aus der Haft entlassen worden war, begab er sich auf direktem Weg zu seiner Ex-Freundin. Bei dem Versuch, sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen, trat er die Glasscheibe der Wohnungseingangstür ein. Bei Eintreffen der Streife fing er unmittelbar an, die Beamten auf das Übelste zu beschimpfen. Er wurde erneut dem Gewahrsam zugeführt, aus dem er um 09:40 Uhr entlassen wurde.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell