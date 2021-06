Sachbeschädigung mit `Corona-Botschaft`

Bingen (ots). Bingen, 01.06., Bahnhofstraße, 23:55 Uhr. Eine Zeugin meldete spätabends eine weibliche Person, die eine gegenüberliegenden Wand mit Farbe besprühte. Sie flüchtete anschließend in einem Cabriolet in Richtung Innenstadt. Den Beamten kam das Fahrzeug entgegen; sie konnten es zwar einholen, die Fahrerin machte aber keinerlei Anstalten anzuhalten (trotz Blaulicht und Stopp-Signal). Erst nach mehrfacher lautstarker Aufforderung hatten sie Erfolg. Die amtsbekannte 56-Jährige wurde zur Eigensicherung gefesselt und verweigerte die Aussage. Unter dem Fahrersitz wurden ein Küchenmesser und mehrere Spraydosen sichergestellt. Sie hatte ihren Unmut über die Corona-Impfungen von Kindern äußern wollen.



