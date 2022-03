Bingen-Dromersheim, Gemarkung, Weinberge (ots) – Bingen-Dromersheim, Gemarkung, Weinberge, Feststellungszeit 07.03.2021 Unbekannte Täter durchtrennten in einem Weinberg mehrere Drähte.

Zudem wurden zirka 50 Meter Draht von Metallpfosten entfernt, auf dem Boden abgelegt und mit altem Rebholz bedeckt, wahrscheinlich, um zu erreichen, dass sich der Draht beim Mulchen in der Mulchwalze verwickelt.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell