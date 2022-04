Bingen, Franz-Burkard-Straße, 01.04.18:00 Uhr – 19.04.17:00 Uhr. Ein Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft meldete eine Sachbeschädigung an der Grundschul-Turnhalle durch Graffiti an Türen und Fenstern.

Bingen (ots).



Bingen, Franz-Burkard-Straße, 01.04., 18:00 Uhr – 19.04., 17:00 Uhr. Ein Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft meldete eine Sachbeschädigung an der Grundschul-Turnhalle durch Graffiti an Türen und Fenstern. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!



