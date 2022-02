Sachbeschädigung an städtischer Bushaltestelle

Vermutlich im Zeitraum 21.02.15 Uhr bis 22.02.09 Uhr wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Plexiglasscheiben des Bushaltestellehäuschens an der Oldenburger Straße kurz vor der Einmündung zur B41 eingeschlagen.

Kirn-Sulzbach (ots) –



Vermutlich im Zeitraum 21.02., 15 Uhr bis 22.02., 09 Uhr wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Plexiglasscheiben des Bushaltestellehäuschens an der Oldenburger Straße kurz vor der Einmündung zur B41 eingeschlagen.

Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell