Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:08 Uhr

Bad Sobernheim (ots) – Am 27.07.2020, in der Zeit von 09:30 bis 12:15 Uhr, wurde ein, in der Kapellenstraße in Bad Sobernheim, parkend abgestellter Roller beschädigt. Das Zweirad sei laut dem geschädigten Anzeiger in Höhe des Biergartens „Denkmalz“ ordnungsgemäß abgestellt gewesen. Bei Rückkehr habe er frische Beschädigungen festgestellt. Vermutlich wurde der Roller umgestoßen, anschließend aber wieder hingestellt. Das Tatgeschehen ist derzeit noch ungeklärt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell