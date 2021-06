Bad Kreuznach

Sachbeschädigung an PKW in der Kurhausstraße in Bad Kreuznach – Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung festgestellt

Bad Kreuznach. Kurhausstraße (ots) – Am 12.06.2021 gegen 23:15 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei Bad Kreuznach, dass sich eine männliche Person in der Kurhausstraße in Bad Kreuznach an einem geparkten PKW zu schaffen mache.