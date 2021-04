Hennweiler

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 22.04.21 auf den 23.04.21 wurden an einem geparkten Pkw in der Lützelsoonstraße vor dem Anwesen Nummer 13 in Hennweiler alle vier Reifen zerstochen, sowie eine der Seitenscheiben eingeschlagen Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.