Kirn

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit vom 09.10.20 bis 10.10.2020 wurde in Nußbaum, In der Bein, ein parkend abgestellter PKW Opel Corsa rundherum mit schwarzer Farbe besprüht.