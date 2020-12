Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 17:10 Uhr

Kirn

Sachbeschädigung an PKW

Bereits am 19.08.2020, in der Zeit von 09:00 bis 21:00 Uhr, wurde auf dem öffentlichen Parkplatz eines Geschäfts in der Übergasse in Kirn, ein parkend abgestellter PKW (VW Polo, grau) beschädigt.