Poststraße/Bad Kreuznach

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug – Zeugen gesucht.

In der Zeit von Freitag, 26.03.2021 auf Samstag, 27.03.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Fiat Punto, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Poststraße in Bad Kreuznach (Nähe Eiermarkt), vor dem ehemaligen Einwohnermeldeamt, geparkt stand.