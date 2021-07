Bingen

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug II

Der Fahrzeugnutzer- und Halter stellte seinen schwarzen BMW 5er am 07.07.21 gegen 19:00 Uhr in der Esperantostraße in Bingen ab. Als er am 09.07.21 gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er mutwillig zugefügte Kratzer in der Motorhaube, der Fahrertür, sowie der Fondtür links feststellen.