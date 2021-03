Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Odernheim am Glan (ots) – Im Zeitraum vom 27.03.2021 bis 28.03.2021, 19.00 Uhr wurde von einem bislang unbekannten Täter in Odernheim am Glan in der Straße Kirchweg an einem PKW Renault die Flanke des rechten Hinterreifens aufgeschlitzt.