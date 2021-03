Bingen

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am 04.03.2021, 17:00 Uhr stellt die 32-jährige Geschädigte ihren Opel Adam in der Wilhelm-Hacker-Straße in Bingen ab. Als sie am Folgetag in ihren Opel einsteigt und losfährt, blinkt sofort die Reifenkontrollleuchte.