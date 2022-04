Sachbeschädigung an Fahrzeugen und Kita-Fassade

Bingen (ots).



Waldalgesheim, 12.04., Hollerstraße, 12:00 – 15:00 Uhr. Im genannten Zeitraum beschädigten Unbekannte zwei auf einem Kita-Parkplatz abgestellte PKWs durch Steinwürfe im Lack und an den Scheiben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.200,00 EUR. Auch am Gebäude der Kita selbst entstand eine Sachbeschädigung an Glasscheiben und der Außenfassade. Um Zeugen-Hinweise wird gebeten!



