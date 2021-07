Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen, 30.06. Morschfeldweg, 09:00-14:15 Uhr. Eine Lehrerin des SGG hatte ihren PKW gegen 09:00 Uhr in einer Straße hinter der Schule abgestellt.

Bingen (ots). Bingen, 30.06., Morschfeldweg, 09:00-14:15 Uhr. Eine Lehrerin des SGG hatte ihren PKW gegen 09:00 Uhr in einer Straße hinter der Schule abgestellt. Zu Unterrichtsschluss gegen 14:15 Uhr stellte sie eine eingeschlagene Scheibe an ihrem PKW fest. Die Polizei bittet auch hier um Zeugenhinweise.



