Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen (ots). Bingen, Gaustraße, 02.02., 22:00 Uhr – 03.02., 08:00 Uhr. Der Fahrer einer ansässigen Firma stellte den VW-Firmenbus mit MZ-Kennung in Längsaufstellung zur Fahrbahn. Als er am nächsten Tag zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatten. Die Polizei bittet um Hinweise.



