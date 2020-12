Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 11:00 Uhr

Merxheim

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

In der Zeit von Freitag 09.10.20 17:00h und Montag 12.10.20 06:00h wurden in der Bachstraße in Merxheim an drei dort abgestellten Transportern die Reifen zerstochen.