Sachbeschädigung an Fahrzeug und Verstöße gegen die 18. CoBeLVO

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kann durch einen 61-jährigen Geschädigten wahrgenommen werden, dass in der Ringstraße in Bad Kreuznach ein junger Mann, aus einer Gruppe von sechs Personen heraus, im Vorbeigehen den Außenspiegel seines Fahrzeuges abtritt.

Anschließend entfernte sich die Gruppe fußläufig in Richtung 'Steinkaut'. Nach Mitteilung durch den Geschädigten konnte die Gruppe in der Straße 'Steinkaut' durch Polizeibeamte kontrolliert und zwei Tatverdächtige festgestellt werden.

Ob die Gruppe zuvor bereits andere Sachbeschädigungen beging, ist derzeit nicht bekannt.



Da die Gruppe aus sechs Personen aus verschiedenen Haushalten bestand, und teilweise öffentlich Alkohol konsumiert wurde, wurde gegen die Personen im Alter von 17-19 Jahren darüber hinaus entsprechenden Anzeigen wegen Verstoßes gegen die 18. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz erfasst.



Etwaige Zeugen der Tat oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.



