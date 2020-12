Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 13:00 Uhr

B48, Bretzenheim

Sachbeschädigung an einer Mautsäule

Vermutlich in der Nacht vom 11.09.2020-12.09.2020 gegen 02:00 Uhr kam es an einer Mautsäule am Fahrbahnrand der B48 etwa in Höhe des „Feld des Jammers“ (Gemarkung Bretzenheim, zwischen Fahrbahn und Fahrradweg) zu einer nicht unerheblichen Sachbeschädigung.