Sachbeschädigung am Weihnachtsbaum

Diese würden die Lichter, Girlanden und Weihnachtskugeln des Weihnachtsbaumes abreißen. Der Mitteiler konnte die Täter beschreiben, so dass beide kurz vor dem Einsteigen in ein Taxi von der Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und kontrolliert werden konnten. Beide Personen, die deutlich unter Alkoholeinwirkung standen, stritten ab, die Tat begangen zu haben. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt, dem sie nachkamen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.



