Staudernheim

Sachbeschädigung am PKW

In der Zeit vom 15.10.2020, 17:00 Uhr bis 16.10.2020, 09:15 Uhr kam es in der Straße „In den Sechsmorgen“ zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Mitsubishi.