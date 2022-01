Sachbeschädigung

Bingen (ots).



Münster-Sarmsheim, 03.01., Gemarkung Talstraße Richtung Rümmelsheim, 22:30 Uhr. Die Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim meldete Vandalismus im Bereich der sogenannten `Lange Bank Lina`. Diese befindet sich gegenüber der PV-Anlage Talstraße Richtung Rümmelsheim. Unbekannte hinterließen Brandstellen in Holz und Boden, und auch einiges an Müll. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter!



