Sachbeschädigung

Bingen (ots). Aspisheim, Weinberg, Flur 3, 12.08., 20:00 Uhr – 13.08., 09:00 Uhr. Ein Winzer hatte in seinem Weinberg ein Ultraschallgerät mit Schussapparat installiert, um Wild fernzuhalten. Unbekannte Täter durchtrennten die Kabel des Geräts und nahmen diese mit. An der Gasflasche des Schussapparates wurde ebenfalls ein Schlauch durchtrennt und der Druckregler entwendet. Auch hier wird um Zeugen-Hinweise gebeten.



