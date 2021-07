Sachbeschädigung

Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 09:50 Uhr

Gensingen, 30.05. Am Kieselberg, 09:00 Uhr. Unbekannte beschädigten die Holztür eines abgestellten Imker-Anhängers.

Bingen (ots). Gensingen, 30.05., Am Kieselberg, 09:00 Uhr. Unbekannte beschädigten die Holztür eines abgestellten Imker-Anhängers. Außerdem blockierten sie die Klappen und sperrten die Insekten damit ein. In Folge dessen verendeten einige der Bienen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell