Sprendlingen, 11.04. Mühlgasse, 23:00 Uhr. Ein Mann gab gestern die Sachbeschädigung einem Schaukasten an, welcher an seiner Hauswand angebracht ist.

Bingen (ots). Sprendlingen, 11.04., Mühlgasse, 23:00 Uhr. Ein Mann gab gestern die Sachbeschädigung einem Schaukasten an, welcher an seiner Hauswand angebracht ist. Die Scheibe war eingeschlagen worden. Vernommen von Anwohnern wurde das Klirren zur genannten Uhrzeit sowie die Stimmen von Jugendlichen. Hinweise auf die Täter werden entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell