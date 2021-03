Sachbeschädigung

Bingen, Burg Klopp, 12.03.16:00 Uhr – 15.03.07:20 Uhr. Unbekannte Täter schlugen im genannten Zeitraum ein seitliches Fenster der öffentlichen Toilette ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude.

Bingen (ots). Bingen, Burg Klopp, 12.03., 16:00 Uhr – 15.03., 07:20 Uhr. Unbekannte Täter schlugen im genannten Zeitraum ein seitliches Fenster der öffentlichen Toilette ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



