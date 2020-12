Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 11:10 Uhr

Bingen (ots). Sprendlingen, 15.11., Am Weiher, 16:37 Uhr. Ein Anrufer meldete die seit zwei Stunden gehende Alarmanlage an der Sporthalle der IGS Sprendlingen. Dort standen die Türen offen. Die Geräte lagen verstreut in der Halle; teilweise waren diese übereinander gestapelt. Außerdem waren überall Klopapierrollen und Zuckerwürfel verteilt. In den beiden Turnhallen wurden teils aufgebrochene Türen und Spinde festgestellt, der Brandmelder wurde absichtlich ausgelöst. Die Polizei bittet um Hinweise.



