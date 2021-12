Rollerunfall mit Personenschaden

Bingen (ots).



Bingen, 02.12., Stefan-George-Straße, 07:10 Uhr. Eine 25-jährige Vespafahrerin befuhr die Stefan-George-Straße in Richtung Gerbhausstraße. Der Fahrer eines VW Golf wollte von der Schloßbergstraße auf die Stefan-George-Straße einbiegen, dabei übersah er jedoch die Rollerfahrerin. Diese konnte dem Auto noch nach rechts ausweichen, kam jedoch zu Fall. Die Frau erlitt Schmerzen in beiden Knien und am rechten Fuß, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab. Die Motorroller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell