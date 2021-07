Rollerfahrer wird von PKW-Fahrerin erfasst

Hierbei wollte die PKW-Fahrerin an der Bushaltestelle Wilhelmstraße Ecke Mühlenstraße, verbotswidrig wenden und in Richtung Hochstraße zurückfahren. Dabei übersah sie den aus Richtung Hochstraße kommenden Leichtkraftradfahrer und kollidierte mit diesem seitlich. Der Zweiradfahrer schlug hierbei frontal im Bereich des vorderen linken Kotflügels des Personenkraftwagens ein und verletzte sich hierbei schwer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verletzte wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen die PKW-Fahrerin wird nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



PI Bad Kreuznach, 0671-8811-107





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell