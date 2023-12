Rettungseinsatz einer hilflosen Person aus der Nahe – Einsatzkräfte beleidigt

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Die 54-Jährige stürzte im Uferbereichs des Barfußpfades und wurde durch die starke Strömung an das andere Ufer getragen, wo sie sich auf einen Baumstumpf retten konnte. Feuerwehrkräfte sicherten sich daraufhin mit Leinen und gelangten durch einen abgeflachten Bereich der Nahe zu der unterkühlten Person. Diese konnte sich aus eigenen Kräfte nicht aus der hilflosen Situation befreien und musste von den Einsatzkräften zum Rettungswagen getragen werden. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am gegenüberliegenden Ufer versammelten sich mehrere Personen, welche den Einsatz beobachteten. Aus dieser Gruppe heraus beleidigte und bedrohte eine zunächst unbekannte Person die im Einsatz befindlichen Rettungssanitäter. Diese erstatteten daraufhin Strafanzeige. Durch die Polizeiinspektion Kirn wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen, in deren Verlauf konnte ein 66-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Kirn darauf hin, dass das Beleidigen, Bedrohen oder Behindern von Einsatzkräften strafbewährt ist.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell