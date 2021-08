Rentnerin lässt falschen Polizeibeamten abblitzen

Geistesgegenwärtig erkannte die Rentnerin den Betrugsversuch und legte auf.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei Kirn darauf hin, dass immer wieder bei der Polizei Meldungen über falsche Polizeibeamte eingehen. Insbesondere Renterninnen und Rentner werden Opfer. Die Betrüger erfinden Geschichten, um ihr Gegenüber massiv unter Druck zu setzen, um so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen.



Die Masche ist immer die Gleiche: Mit geschickter Gesprächsführung bringen die Täter ihre Opfer dazu, ihr Hab und Gut an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben. So habe die „Polizei“ aktuell einen Verbrecher festgenommen. Bei ihm sei ein Zettel mit der Anschrift der/des Angerufenen aufgefunden worden. Die Wertsachen müssten nun bei der Polizei in „Sicherheit“ gebracht werden.



Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei:



-Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.



-Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an.



-Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch. Das ist

keinesfalls unhöflich!



-Benutzen Sie bei einem Rückruf, wenn möglich, ein anderes

Telefon. Sie können sich aber auch gerne an ihre örtliche

Polizeidienststelle wenden.



-Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis.



-Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie

Betrügern keine Chance.



-Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den

betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und

seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende Dienststelle an, um

sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu erkundigen. Suchen Sie

hierbei die Nummer der Dienststelle selber aus dem Telefonbuch

heraus, nutzen Sie das eigene Telefon und wählen Sie die Ziffern

selber.



-Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe

Verwandte.



-Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell