Renitenter Obdachlose im Stadtgebiet von Bad Kreuznach

Nach diesem Vorfall erhielt er von den eingesetzten Beamten einen Platzverweis, dem er auch nachkam.



Um 05:59 Uhr beschädigte er in der Mannheimer Straße (Altstadt) 3 Schaufensterscheiben. Hierdurch verletzte er sich am Kopf und musste schließlich in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein zu diesem Zeitpunkt durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille.



Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3000EUR.



Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus fiel der Mann dann um 14:49 Uhr erneut in der Mannheimer Straße auf. Er lag in der Fußgängerzone auf dem Boden und wollte sich nicht, von durch Bürgern herbeigerufenen Sanitätern, helfen lassen. Als daraufhin die Polizei erschien, warf er sofort eine leere Flasche in Richtung eines Funkstreifenwagens. Aufgrund der bereits vorangegangen Taten und dem erneut aggressiven Auftreten des Mannes wurde dieser schließlich unter Leistung von erheblichem Widerstand in Gewahrsam genommen.



