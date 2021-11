Reifen zerstochen, Zeugen gesucht!

In der Nacht vom 25.11.2021 auf den 26.11.2021 kam es in der Berggasse von Nußbaum zu mehreren Sachbeschädigungen.

Bis dato unbekannter Täter zerstach an zwei PKWs und einem Anhänger insgesamt zehn Reifen. Den beiden Geschädigten entstand so ein Gesamtschaden von circa 1.200 Euro. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





