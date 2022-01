Raubüberfall auf Spielhalle in Bad Kreuznach

In der Nacht zum 27.01.2022 ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Spielcasino in Bad Kreuznach.

Nach Zeugenangaben betraten gegen 01:55 Uhr zwei dunkel gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Täter die Spielhalle im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie die Angestellte zum Öffnen der Kasse auf. Daraus entnahmen sie die Tageseinnahmen und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tatbeute beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter nimmt die Polizei in Bad Kreuznach (Telefon: 0671/8811-0) entgegen.



