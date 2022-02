Bad Sobernheim

Raubüberfall auf Jugendliche: 16-jähriger am Kopf verletzt: dringender Zeugenaufruf!

Am Donnerstagvormittag, dem 24.02.2022, kam es gegen 11:45 Uhr in der Straße Zum Staaren in Bad Sobernheim zu einem Raubdelikt zum Nachteil von drei männlichen Jugendlichen.