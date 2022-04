Raub-/räuberischer Diebstahl in Bingen

Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr kam es nach Meldung zu einem Einbruch in ein Anwesen der Gaustraße in Bingen.

Hierbei seinen zwei derzeit unbekannte Personen in den Innenraum des Anwesens eingedrungen und hätten dort versucht, ein Fahrrad zu entwenden. Nachdem sie daraufhin angesprochen wurden flüchteten beide Personen in Richtung Innenstadt. Der Zeuge verfolgt die Personen und versucht die flüchtende, männliche Person festzuhalten worauf dieser den Zeugen mit einem Schraubendreher angreift und am Hals verletzt. Der daraufhin weiter flüchtende Mann betrat ein Gebäude in der Schmittstraße und setzt seine weitere Flucht höchstwahrscheinlich mit einem dort ebenfalls entwendeten Fahrrad fort. Auf der Flucht hinterlässt der vermeidliche Täter eins der Fahrräder, sowie mehrere mitgeführte Gegenstände.

Beschrieben werden kann die männliche Person, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke und schwarzer Kappe. Zudem konnte der verletzte Mitteiler ein Foto des unbekannten Mannes mit seinem Handy fertigen.

Die bei der Tat in der Gaustraße anwesende Frau kann nicht weiter beschrieben werden.

Die hiesige Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell