Raubdelikt in Binger Innenstadt, Zeugen und Helfer gesucht

Am vergangenen Fastnachtfreitag, den 09.02.2024, zwischen 21:00 Uhr und 21:45 Uhr ereignete sich vor dem Anwesen „Vorstadt 3“ in der Binger Innenstadt eine Raubtat.

Symbolbild Foto: dpa

Schräg gegenüber des Kiosk wurde ein junger Mann, in Begleitung einer jungen Frau, von zwei dunkel gekleideten, vom Bahnübergang kommenden Männern, direkt nach dem Verlassen des Anwesens Vorstadt 3 körperlich angegangen und auf die Fahrbahn gezogen. Im Anschluß wurde die am Körper befindliche Umhängetasche mit Geldbörse entrissen und entwendet. Aus dem Kiosk kamen nach Zeugenangaben eine Frau und ein Mann dem Opfer zu Hilfe. Die Angreifer flüchteten daraufhin in Richtung Bahnübergang. Im Anschluss wurde das männliche, verletzte Opfer von einer noch unbekannten Person in die Notaufnahme des Heilig-Geist-Krankenhauses Bingen verbracht.

Die beiden Helfer und die Person, die den Verletzten und seine Begleiterin ins Krankenhaus gebracht haben sind aktuell namentlich unbekannt. Daher an dieser Stelle die Bitte der Polizei Bingen sich

