Rasender PKW – Fußgänger rettet sich nur durch Sprung von der Fahrbahn

Auf der L229 in der Ortschaft Langenthal kam es am heutigen Mittag, dem 31.01.2024 gegen 13:15 Uhr zu einer erheblichen Straßenverkehrsgefährdung.

Ein PKW Porsche in dunkler Farbe fuhr demnach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Seesbach durch die Ortschaft, wobei sich ein 64-jähriger Fußgänger, welcher zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn der L229 überquerte, nur durch einen beherzten Sprung in Richtung Bordstein vor einem Zusammenstoß mit dem PKW retten konnte.

Durch den Sprung kam der Fußgänger zu Fall, wodurch er leichte Verletzungen davontrug.

Bei dem dunklen Fahrzeug soll es sich um einen PKW des Herstellers Porsche in der Größe eines SUVs gehandelt haben. Der Porsche-Fahrer, gegen den nun wegen mehrere Verkehrsdelikte ermittelt wird, entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.



