Randale, Ladendiebstahl und Ingewahrsamnahme

Bingen, 09.12., Basilikastraße, 14:00 Uhr – 16:40 Uhr. Der Dienststelle wurde ein Betrunkener vor dem City-Center gemeldet, der auf den Boden spucken und Passanten anpöbeln soll. Die Streife traf einen stark alkoholisierten 37-Jährigen an und erteilte ihm einen Platzverweis. Eine Stunde später wurden die Beamten wieder zur gleichen Person gerufen. Der Marktleiter eines Lebensmittelmarkts im City-Center hatte beobachtet, wie der Mann Energy-Drink und Brezeln nicht bezahlt hatte. Er gab die Straftat nach Ansprache schließlich zu. Aufgrund des zuvor ausgesprochenen Verweises wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten bis 21.00 Uhr in Gewahrsam genommen.



