Räuberischer Diebstahl führt zu zwei verletzten Angestellten

Bad Kreuznach, Schwabenheimer Weg (ots) – Am Mittwoch, den 10.03.2021 kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelladen im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach.