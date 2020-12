Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 13:10 Uhr

Kirn

Radmuttern gelöst; Polizei bitte um Zeugenhinweise

Am Mittwoch, den 16.09.2020 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr kam es in der Kallenfelser Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.