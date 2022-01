Radfahrer verletzt

Kurz vor dem Ortseingang Waldalgesheim übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Mit dem rechten Außenspiegel des Transporter wurde der 70 jährige Radfahrer an der rechten Schulter touchiert. Dieser kam zu Sturz und überschlug sich. Er klagte über leichte Schmerzen in der Schulter und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.



